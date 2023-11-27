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Samsun'da Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bulunan 6 Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonlarda, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 17 kesici ve delici alet ele geçirildi.