Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik önemli miktarda malzeme ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca (KOM) ülke genelinde, tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen "SİS Operasyonu"kapsamında, Samsun'da da çalışma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 38 bin 340 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 30 bin 200 boş makaron, 44 kilo açık kıyılmış tütün, 6 bin 400 boş sigara kutusu, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 kompresör ile nem almaya yarayan klima ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.