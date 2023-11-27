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Samsun'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da polisin Karadeniz'deki göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonunda, Trabzon ve Rize'de yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler Samsun'a getirildi ve soruşturma devam ediyor.