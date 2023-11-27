Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Samsun polisi tarafından Karadeniz'deki göçmen kaçakçılarına yönelik Trabzon ve Rize illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i Afgan 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göç ile mücadele, göçmen kaçakçılığı suçunun tespiti ve Karadeniz Bölgesi'ndeki göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Afganistan uyruklu K.N. ve Of ilçesinde S.Ö. adlı kadın ile Rize'nin İkizdere ilçesinde S.D. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Samsun'a getirilen 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren K.N., S.Ö. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN