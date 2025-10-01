Haberler

Samsun'da Gazze'ye Destek İçin Stand Kuruldu

Samsun'da vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Etkinlikte, abluka altındaki bölgeye yardım ulaştırılması ve İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerinin durdurulması çağrısı yapıldı.

Samsun'da vatandaşlar Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla stand kurarak basın açıklaması düzenledi.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinlikte Gazze'ye destek mesajları verildi. Abluka altındaki bölgeye insani yardım ulaştırılması ve İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın durdurulmasını isteyen gönüllüler adına açıklamayı okuyan İlyas Çetin, "Henüz yolunda başında katil İsrail, filoya dronlarla saldırılar düzenledi. Filoya katılacak gemi sayısı, katılımcı listesi sürekli azaltıldı. Bu kritik aşamada Türkiye dahil bölge ülkelerinin Küresel Sumud Filosu'nun yanında yer almaları hayati bir öneme sahiptir. Filonun şerefli yolcularına bir şey olursa Akdeniz İsrail'e dar edilmelidir. Tüm bölge ülkeleri tarihi bir sınavla karşı karşıyadır. Bugün yapılması gereken bölge ülkelerinin donanma gemileriyle Filo'nun güvenliğini temin etmeleridir" dedi.

Etkinlik yapılan duaların ardından sona erdi. - SAMSUN

