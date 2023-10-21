Samsun'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Samsun'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun katılımı ile Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Atakum ilçesi sahilinde toplanan yüzlerce vatandaşlar ellerinde dövizlerle Filistin'e destek yürüyüşü yaptı. Adnan Menderes Bulvarı Yeşilyurt AVM mevkisinden başlayan yürüyüş Çobanlı İskelesi'nde son buldu.

Yürüyüş sonunda sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Emre Şahin, "Filistin'de büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır. İşgalci İsrail kadın, çoluk çocuk demeden binlerce insanı katledip, bir soykırım yapmaktadır. Son günlerde yaşanan gelişmelerde tamamen sivillerin tedavi gördüğü hastanelerin bombalanması bir kez daha göstermiştir ki İsrail ne hak ne de hukuk tanıyor. Netanyahu utanmadan askerlerine hiçbir savaş suçunun ve uluslararası hukukun kendisi için önemli olmadığını söyleyebiliyor. Bu yaşanılan katliamlar yeni değildir. İsrail 75 yıldır dünyanın gözü önünde böl, parçala ve yut stratejisi ile Filistin'de zulüm uyguluyor. İşgalci İsrail'in asıl amacı; Gazze'yi tamamen insansız hale getirmektir. Bunun için elektrik, su ve mazot gibi hiçbir insani yardımın gelmesine izin vermedikleri Gazze'de hastaneler, pazar yerleri, camiler ve okullar bombalanmaktadır. İsrail son teknoloji silahları ile burayı insansız hale getirme politikasını adım adım uyguluyor. İnsani koridor açılarak Gazze'den kadın ve çocukların tahliyesini kabul edebiliriz. Lakin Gazze'nin tamamen boşaltılarak İsrail'in kontrolüne girmesini asla kabul etmiyoruz. Gazze tekrar ayağa kalkacak. Gazze'de acil yardım koridoru açılması için tüm dünyaya çağrı yapıyoruz. Yardımlarımız Gazze'ye sınırlı sayıda ulaşıyor. Koridor açılmazsa milyonlarca insan soykırıma uğrayacak. Açılacak insani yardım koridorunun Mısır üzerinden açılması ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir sonraki toplantısını Mısır'da yaparak bu koridora destek vermesini teklif ediyoruz" dedi.

Yürüyüş basın açıklamasının ardından sona erdi. - SAMSUN