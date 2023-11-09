Samsun'da FETÖ'ye ait dershaneye ortak olan kişiye hapis cezası

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait dershaneye ortak olan bir kişi, yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ'ye ait dershaneye ortak olan bir kişi yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında dava açılan A.A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 4.Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında, örgüte ait Sakarya Dershanesinin ortağı olduğu tespit edilen A.Y. mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN