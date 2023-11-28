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Samsun'da FETÖ'den yargılanan öğretmen yakalandı

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Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve hapis cezasına çarptırılan bir öğretmen, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da FETÖ'den yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve meslekten ihraç edilen bir öğretmeni yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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