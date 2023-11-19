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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 19 kişi yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı. Operasyonlarda FETÖ/PDY üyeliği, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma gibi suçlardan hapis cezası bulunan kişiler de gözaltına alındı. Aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.