Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 19 kişi yakalandı
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Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı. Operasyonlarda FETÖ/PDY üyeliği, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma gibi suçlardan hapis cezası bulunan kişiler de gözaltına alındı. Aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, hırsızlık, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında yer aldığı 19 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.