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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 19 kişi yakalandı

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Politika Haberleri

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı. Operasyonlarda FETÖ/PDY üyeliği, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma gibi suçlardan hapis cezası bulunan kişiler de gözaltına alındı. Aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, hırsızlık, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında yer aldığı 19 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Politika

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