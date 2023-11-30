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Samsun'da düzenlenen operasyonda 43 kişi yakalandı

30 Kasım 2023 17:35 Son Güncelleme: 17:37 Abone Ol

Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı. Operasyonda, aralarında FETÖ üyesi olma, uyuşturucu kullanma, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 43 kişi yakalandı. Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda 3 tabanca, 2 av tüfeği ve 34 kesici alet ele geçirdi. Zanlılar, işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.