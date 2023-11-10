Samsun'da Dolandırıcılık Suçlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Samsun'da polis ekipleri dolandırıcılık suçlarının önüne geçebilmek için vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen faaliyette bin 824 adet broşür dağıtıldı ve 6 bin 378 vatandaş bilgilendirildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da polis ekipleri dolandırıcılık suçlarının önüne geçebilmek üzere vatandaşlara broşür dağıtıp, bilgilendirmede bulundu.

Çarşamba ilçesinde dolandırıcılık suçlarını önlemek ve bu suça karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince broşür dağıtıldı. Polis ekipleri; okullar, camiler, parklar, bahçeler, çay ocakları, halk eğitim merkezleri, işyerleri, tarihi köprü, meydan ve caddelerde hem broşür dağıttı hem de dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu.

Toplamda bin 824 adet broşür dağıtıldığı faaliyette 6 bin 378 vatandaş bilgilendirildi. - SAMSUN