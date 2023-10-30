Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 4 Iraklı Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüpheliler yakalandı.

SAMSUN'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce DEAŞ'ta faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu N.A.T., O.S.Y.A., D.S.Y.Y. ve M.S.Y.Y. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.