Samsun'da Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi
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Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Kutlamalar, Onur Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yürüyüşe Vali, Belediye Başkan Vekili, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı da katıldı.
Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.
Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları, Onur Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra Valiliğin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü'nde öğrenciler tarafından 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı.
Onur Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, Lise ve İstiklal caddelerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Katılan öğrenciler ve vatandaşların çeşitli marşlar seslendirdiği yürüyüşe Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, ???????İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da katıldı.