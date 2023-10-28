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Samsun'da Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Kutlamalar, Onur Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yürüyüşe Vali, Belediye Başkan Vekili, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı da katıldı.