Samsun'da Bafra Belediye Meclisi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Samsun'da Bafra Belediye Meclisi, ortak bildiri ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Bafra Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle ortak kınama açıklaması yayımlanması kabul edildi.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası savaş hukukunu umursamayarak hastane bombalamaya varan gözü dönmüşlüğün şiddetle kınandığı belirtildi.

Yüksek teknolojiye sahip silahlarla masum sivilleri acımasızca katleden İsrail devletini tarihin kara bir leke olarak yazacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Senelerdir 360 kilometrekarelik alanda yaşamak zorunda bırakılan, sıkıştırılan, tecrit edilen Müslüman kardeşlerimizin sığınacak hiçbir yeri, mukavemet edecek hiçbir silahı yokken, evlerinde, apartmanlarında, okullarında, hastanelerinde hedef alıyor olmak apaçık savaş suçudur. Toprakları, hayat ve gelecek umutları elinden alınan Filistin halkı bugün yeni ve emsali görülmemiş bir kuşatma altındadır. 2 milyon insanın yaşadığı ve 16 yıllık ablukayla çoktan açık hava hapishanesine dönüşmüş bulunan Gazze'ye sağlanan gıda, enerji ve insani yardımların kesilmesi, sivil yerleşimlerin hedef gözetilmeksizin vurulması uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlalidir. Ülkemizin barış odaklı adımları kararlılıkla atıyor olması, yaşanan katliamın durdurulması yönünde gereken her türlü çalışmayı yapıyor olması sevindiricidir. Arzumuz başta Amerika olmak üzere Birleşmiş Milletlerin bu olayın bir an önce durdurulması ve sorunu kökten çözmesi noktasında samimi olması ve inisiyatif almasıdır."