Samsun'da aranan şahıslar yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda aranan 28 kişi, 5 silah ve 22 kesici ve delici aletle yakalandı.

Samsun'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 28 kişi 5 silah ve 22 kesici ve delici alet ile yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda aralarında uyuşturucu, dolandırıcılık, yağma, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından 3 yıl 8 ay ile 19 yıl 18 gün hapis cezası bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 23 kişi, 5 silah ve 22 kesici ve delici aletle yakalandı. - SAMSUN