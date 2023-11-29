Samsun'da Aranan 34 Kişi Yakalandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında silahla yağma, uyuşturucu kullanma, hırsızlık ve kasten yaralama gibi suçlardan hapis cezası bulunan kişiler de yer alıyor. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda silah ve kesici-delici alet ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.
Samsun genelinde 28-29 Kasım tarihlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda silahla yağma suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu kullanma suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu kullanma suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi, kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplamda 34 aranan şahıs yakalandı.
Yapılan aramalarda 11 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 31 kesici ve delici alet ele geçirildi. - SAMSUN