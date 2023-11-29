Haberler ›› Politika ›› Samsun'da Aranan 34 Kişi Yakalandı

Samsun'da Aranan 34 Kişi Yakalandı

29 Kasım 2023 13:31 Son Güncelleme: 13:33 Abone Ol

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında silahla yağma, uyuşturucu kullanma, hırsızlık ve kasten yaralama gibi suçlardan hapis cezası bulunan kişiler de yer alıyor. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda silah ve kesici-delici alet ele geçirildi.