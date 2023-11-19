Samsun'da Aranan 19 Kişi ve Tabancaları Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 19 kişi ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 19 kişi 3 adet tabancayla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 18.11.2023 ve 19.11.2023 tarihleri arasında çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, FETÖ'den 6 yıl 3 ay, uyuşturucudan 4 yıl 3 ay, yine uyuşturucudan 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında bulunduğu toplam 19 kişi 3 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı. - SAMSUN