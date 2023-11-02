Samsun'da 79 Aranan Şahıs Yakalandı, 11 Tabanca Ele Geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranan şahısların yakalanması sağlandı. Toplamda 79 kişi gözaltına alınırken, 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 79 kişi yakalanırken, 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 31.10.2023 günü 08.00 ile 02.11.2023 günü 08.00 arası çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında yağma suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 9 Yıl 8 ay, 6 Yıl 9 ay ve 5 Yıl 8 ay hapis cezası bulunan 3 kişi ve uyuşturucu suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunanlarında olduğu toplam 79 aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslarla birlikte 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - SAMSUN