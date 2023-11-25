Samsun'da 32 kişi gözaltına alındı, 15 silah ve 49 delici kesici alet ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken, 15 silah ve 49 delici kesici alet ele geçirildi.

Samsun'da polisin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 32 kişi ile birlikte 15 silah ve 49 delici kesici alet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler 24-25 Kasım tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, aralarında 3 yıl 5 ay ile 6 yıl 9 ay arasında hapis cezası bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 32 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar ile birlikte, 7 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 49 kesici/delici alet ele geçirildi. - SAMSUN