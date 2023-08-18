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Samsun'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, İlkadım ilçesinde yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Samsun'da hakkında 31 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında 'kasten öldürme' suçundan 31 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, bugün İlkadım ilçesinde yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Samsun Valiliği, hakkında 31 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yakalanmasında emeği geçenleri tebrik etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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