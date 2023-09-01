Samsun'da 2023-2024 Adli Yılı Açıldı

Samsun'da 2023-2024 adli yılı düzenlenen törenle açıldı.

2023-2024 adli yıl açılışı çerçevesinde Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören daha sonrasında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı adına Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı adına Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı adına Bölge İdare Mahkemesi Başkanı İshak Sağır, Samsun Barosu adına Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Noterler Odası adına da Samsun Noter Odası Başkanı Türkay Tekir çelengi anıta sundu.

Program sonunda konuşan Samsun Baro Başkanı Yıldıran, "2023-2024 adli yılına bugün 'merhaba' diyoruz. Geçen adli yılda dile getirdiğimiz sorunların tamamı ne yazık ki yine avukatların yükü olarak devam ediyor. Aslında bu tüm yargı sisteminin yükü. Mesleki dayanışma ve birliğimizden aldığımız güç ve kuvvetle biz avukatlar vatandaşın yüreğindeki adalet duygusunu diri tutmak için çalışıyoruz. Yeni adli yılda da mücadelemiz devam edecek. Tüm yargı camiası ve vatandaşlarımız için adil yargılanma hakkının, bu idealin hayata geçirildiği, hukukun üstünlüğünün tüm mekanizmaları ile tesis edildiği, yeni bir yıl diliyorum" dedi.

Anıttaki programa ayrıca Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve yargı mensupları katıldı. Tören anıttaki programın ardından Samsun Adliyesi Yerleşkesi Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'ndaki program ile devam etti. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran'ın yaptıkları konuşmanın ardından düzenlenen kokteyl ile açılış töreni sona erdi.

Buradaki programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Samsun Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, hakimler ve cumhuriyet savcıları, avukatlar, protokol üyeleri ve adliye personeli katıldı. - SAMSUN