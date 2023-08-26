Samsun'da 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı
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Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2 kişiye ait mekanlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 1 milyon makaron ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da 1 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, İlkadım ilçesinde 2 kişiye ait mekanlarda arama yaptı.
Yapılan aramada, gümrük kaçağı 1 milyon makaron ele geçirildi.
Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.