Samsun'da 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2 kişiye ait mekanlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 1 milyon makaron ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.