Samsun Canik ilçesinde hükümet konağı hizmete girdi

Samsun'un Canik ilçesinde hükümet konağı hizmete girdi, kamu kurumları tek çatı altında toplandı.

Merkezi hükümet yatırımları kapsamında ilçeye kazandırdıkları Canik Hükümet Konağı'nın hizmete girdiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların kamu hizmetlerine tek bir noktadan ulaşabildiğini kaydetti. Merkezi hükümet yatırımlarının ilçenin yenilenen kimliğine büyük katkılar sunduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'e yeni eser ve hizmetleri kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Canik Kaymakamı Vehbi Bakır ve Canik Hükümet Konağı çalışanlarını ziyaret eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Canik Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu. İlçeye yeni projeler kazandırmak için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "4,5 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz gayretli çalışmalarımız neticesinde ilçemize 7,5 milyar Türk Lirası değerinde merkezi hükümet yatırımı kazandırdık. Merkezi hükümet yatırımlarımız çerçevesinde yapımını tamamladığımız Canik Hükümet Konağımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 5 bin metrekare proje alanı üzerine yapımını tamamladığımız, 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Canik Hükümet Konağımızda, ilçemiz kamu kurumlarını tek bir çatı altında bir araya getirdik. Vatandaşlarımız kamu hizmetlerine tek bir noktadan ulaşabiliyor. Ayrıca Canik Hükümet Konağımız, modern mimari yapısıyla ilçemizin değişen kimliğine önemli katkılar sunuyor. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek, Canik'imize yeni eser ve hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN