Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt plenti tesisinden çalınan malzemelerle ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt plenti tesisinden 25 ton bitüm malzemesi ve 8 metreküp çakılın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında çalınmayı organize eden 2 şahıs da bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait asfalt plenti tesisinden 25 ton bitüm malzemesi ve 8 metreküp çakıl çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Ekim'de Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne Atakum Kulacadağ Asfalt Plenti Tesisi'nden bitüm çalındığı ihbarı yapıldı. Belediye yetkilileri gelen ihbar üzerine harekete geçip konunun araştırılması, soruşturulması için aynı gün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulundu. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen koordineli çalışma sonucunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Ekim gece 03.00'te olayın şüphelilerini suçüstü yakaladı.

KOM polisi tarafından yapılan araştırmalarda 'nitelikli hırsızlık ve zimmet soruşturması' kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Adalar Asfalt Plenti Tesisi'nden 25 ton bitüm malzemesi, 8 metreküp çakılı çalan, belediyeye ait şirkette çalışan 4 kişi malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Malzemelerin çalınmasını organize eden 2 şahsın da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların araçlarda ve ikametlerde yapılan aramalarda 360 bin TL para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet tabanca fişeği, 16 adet sentetik ecza ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

İfadesi alınan 1 kişi serbest bırakılırken, 8 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN