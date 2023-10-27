Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Asfalt Plenti Hırsızlığı

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait asfalt plenti tesisinden çalınan 25 ton bitüm malzemesi ve 8 metreküp çakıl ile suçüstü yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait asfalt plenti tesisinden 25 ton bitüm malzemesi ve 8 metreküp çakıl çalan ve belediyeye ait şirkette çalışan 4 kişi, malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Malzemelerin çalınmasını organize eden 2 şahsın da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyemize ait Atakum Kulacadağ Asfalt Plenti Tesisi'nden bitüm çalındığı ihbarı 5 Ekim 2023 tarihinde Başkanlığımıza ulaşmıştır. Gelen ihbar üzerine harekete geçilmiş, konunun etraflıca araştırılması, soruşturulması için aynı gün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına başkanlığımızca yazılı başvuruda bulunulmuştur. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemizce yürütülen koordineli çalışma sonucunda 27 Ekim Cuma günü sabaha karşı 03.00'de olayın failleri suçüstü yakalanmıştır" denildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatıyla KOM Şube Müdürlüğümüzce 'nitelikli hırsızlık ve zimmet soruşturması' kapsamında başlatılan projeli/adli çalışma neticesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Adalar Asfalt Plenti Tesisi'nden 25 ton bitüm malzemesi, 8 metreküp çakılı çalan, belediyeye ait şirkette çalışan 4 kişi malzemelerle birlikte suçüstü yakalanmıştır. Malzemelerin çalınmasını organize eden 2 şahsın da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alınmıştır. Araçlarda ve ikametlerde yapılan aramalarda 360 bin TL para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet tabanca fişeği, 16 adet sentetik ecza, 1 gram metamfetamin ele geçirilmiştir." - SAMSUN