Samsun Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlara Projeleri Tanıttı

Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerindeki muhtarlara Büyükşehir Belediyesi'nin yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden projeleri gezdirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezileri ile muhtarlara projelerin son durumu ve içeriği hakkında bilgi verildi.

Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerindeki muhtarlara Büyükşehir Belediyesi'nin yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden projeleri gezdirildi.

Hizmete sunulan ve inşaatı devam eden vizyon projelerle ilgili bilgi verilmesi amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) tarafından mahalle muhtarları için düzenlenen tanıtım gezileri sürüyor. Düzenlenen gezi programına bu defa Terme ve Salıpazarı ilçelerindeki mahalle muhtarları katıldı.

Proje tanıtım gezisine katılan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinin son durumu ve içeriği ile ilgili muhtarlara yerinde bilgi vermek istediklerini bu amaçla tanıtım gezişi programlarının sürdürüldüğünü söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında yatırımların yapıldığını dile getiren Korkmaz, "Çalışmalar aralıksız sürüyor. Muhtarlarımızla birebir iletişime geçerek yapmış olduğumuz yatırımları yerinde görmelerini istiyoruz. Bu doğrultuda gezilerimiz aralıksız sürüyor. 17 ilçemizin tamamındaki muhtarlarımız için bu gezi programını düzenliyoruz. Katılan muhtarlarımızdan da çok olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.

"Çok büyük projeleri yerinde gördük"

Etkinliğe katılan Gölyazı Mahallesi Muhtarı Ahmet Gelen, yapılan projelerle ilgili detaylı bilgi sahibi olduklarını belirterek "Çok güzel yatırımlar yapıldığını gördük. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yapılan çalışmaları beğeniyle takip ettiklerini belirten Karacalar Mahallesi Muhtarı Erol Gürsoy, "Her yerde çalışmalar yapılıyor. Yolla suyla ilgili geniş çaplı çalışmalar var. Büyük projeleri de yerinde gördük. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tüm ilçelerde gayretle çalıştıklarını gördüklerini söyleyen Kozluk Mahallesi Muhtarı Mehmet Yiğit, "Kent merkezinde de büyük projeler, inşaatlar var. Bize bunlarla ilgili de bilgi verdiler. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN