Samsun Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Komisyon Toplantısı Sonuçlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Komisyon Toplantısı'nda meclisten havale edilen 40 gündem maddesi, görüşülerek karara bağlanmak üzere tekrar meclise gönderildi. Atakum'un 244 milyon TL'lik ek bütçe talebi komisyondan oybirliği ile geçti. Ayrıca, selde zarar gören Yabancılar Çarşısı esnafının borçlarının ertelenmesi konusu da kabul edildi. Batı Çevre Yolu 3. Etap çalışmaları meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Komisyon Toplantısı'nda meclisten havale edilen 40 gündem maddesi, görüşülerek karara bağlanmak üzere tekrar meclise gönderildi.

Büyükşehir Belediye Eylül Ayı Komisyon Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda 40 madde görüşüldü. Toplantıda gündeme alınan 40 madde ilgili komisyonlarda görülmesinin ardından karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

Atakum'un 244 milyon TL'lik ek bütçe talebi komisyondan oybirliği ile geçti

Daha önce ilçe belediye meclisinde Millet İttifakı'ndan İYİ Parti'li üyelerin 'ret' oyu ile kabul görmeyen Atakum Belediyesi ek bütçe talebi maddesi, Eylül ayındaki ilçe belediye meclisinde CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Atakum Belediye Meclisi'nden geçen 244 milyon TL'lik ek bütçe talebi maddesi bu kez de ek gündem maddesi olarak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde, ardından da komisyonda görüşüldü. "Atakum Belediye Başkanlığı 2023 yılı bütçesine ek ödenek konulması ile ilgili 77 ve 82 sayılı kararın gündeme alınarak Belediye Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca karara bağlanması" talebini içeren gündem maddesi, oy birliği kabul edilerek meclise havale edildi.

Komisyon toplantısında ayrıca son yaşanan selde büyük zarar gören Yabancılar Çarşısı esnafının borçlarının ertelenmesi konusu da oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Batı Çevre Yolu 3. Etap çalışmaları oy çokluğu ile meclise havale edildi

Daha önce 2 etabı karara bağlanan Batı Çevre Yolu imar planı teklifi de komisyonda görüşüldü. Millet İttifakı cephesi, planın düzgün yapılmadığını ve plan notlarının açıklayıcı, kesin olmadığını ileri sürerek 'ret' oyu verdi. Teklif, Cumhur İttifakı üyelerinin 'evet' oyu ile geçerek, oy çokluğu ile meclise havale edildi.

İlgili komisyonlardan havale edilen gündem maddeleri, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı son toplantısında karara bağlanacak. - SAMSUN