Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısında Gündeme Alınan Maddeler Komisyonlara Havale Edildi

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısında gündeme alınan 40 madde, komisyonlara havale edildi. Toplantıda ayrıca Atakum'un ek bütçe talebi ve Yabancılar Çarşısı esnafının kira erteleme talebi de görüşüldü.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısında gündeme alınan 40 madde, komisyonlara havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı 1. Oturumu Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda 34 gündem ve 6 gündem dışı olmak üzere toplam 40 madde görüşüldü. Toplantıda gündeme alınan 40 madde, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Atakum'un 244 milyon TL'lik ek bütçe talebi SBB Meclisi'nde görüşülecek

Daha önce ilçe belediye meclisinde Millet İttifakı'ndan İYİ Parti'li üyelerin 'ret' oyu ile kabul görmeyen Atakum Belediyesi ek bütçe talebi maddesi, Eylül ayındaki ilçe belediye meclisinde CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Atakum Belediye Meclisi'nden geçen 244 milyon TL'lik ek bütçe talebi maddesi bu kez de ek gündem maddesi olarak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine geldi. "Atakum Belediye Başkanlığı 2023 yılı bütçesine ek ödenek konulması ile ilgili 77 ve 82 sayılı kararın gündeme alınarak Belediye Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca karara bağlanması" talebini içeren ek gündem maddesi oy birliği ile meclis gündemine alındı. Madde daha sonra ilgili komisyona havale edildi.

Yabancılar Çarşısı esnafının kiralarının ertelenmesi talebi

Meclise gelen ek gündem maddelerinden bir diğeri de son selde büyük zarar gören Yabancılar Çarşısı esnafıyla ilgili konu oldu. Esnaftan gelen talep üzerine zararın telafi edilmesine yönelik kiralık dükkanların ödemelerinin ertelenmesini içeren madde, önce gündeme alındı, daha sonra komisyona havale edildi.

İlgili komisyonlara havale edilen maddeler, son meclis toplantısında ele alınacak. - SAMSUN