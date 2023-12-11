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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda 38 madde komisyonlara havale edildi

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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda gündeme alınan 38 madde, ilgili komisyonlara sevk edildi. Toplantıda, bazı daire başkanlıklarına ait ücret tarifeleri de görüşüldü.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı 1. Oturumu'nda gündeme alınan 38 maddenin tamamı ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı, Melis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 37 gündem, 1 gündem dışı olmak üzere toplam 38 maddenin görüşüldüğü toplantıda maddelerin tamamı daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Bazı teklifler

Gündemdeki maddeler arasında, 2024 yılında uygulanması talep edilen bazı daire başkanlıklarına ait ücret tarifeleri de yer aldı. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Amazon Köyü, Bandırma Gemi Müze, Milli Mücadele Açık Hava Müzesi ve Kenti Müzesi ziyaret ücretlerinin 2024 yılında KDV dahil tam 10 TL'den 20 TL'ye, öğrenci ücretlerinin 5 TL'den 10 TL'ye, mobil ses aracı kiralama ücretinin günlük kirasının 2 bin TL'den 4 bin TL'ye, özel kişi ve kuruluşların sanatsal ve kültürel olmayan her türlü programları ile ticari amaçlı sanatsal ve kültürel programları için büyük salon kiralama ücretlerinin 10 bin TL'den 20 bin TL'ye, 5 bin TL olan küçük salon kiralama ücretinin de 10 bin TL'ye yükseltilmesi teklif edildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı Asri ve Kıranköy Mezarlığı'nda KDV dahil 20 bin TL olan 1 adet mezar yerinin fiyatı 39 bin TL'ye yükseltilmesi, 0-7 yaş arası çocuk ölümlerinde ise ücret alınmaması, Derecik Mezarlığı'nda cenaze esnasında 1 kişilik mezar yerinin 250 TL'den 400 TL'ye çıkarılması, Derecik Mezarlığı'nda cenaze olmadan alınacak 1 adet mezar yeri ücretinin 10 bin TL'den 15 bin TL'ye yükseltilmesi talep edildi.

Ücretsiz hizmetler

Ayrıca geçen yıllarda da olduğu gibi kefen, yıkama ve mezar tahtası hizmetlerinin ücretsiz olması, 0-7 yaş arasındaki ölümlerden mezar yeri ücreti alınmaması, pamuk-sabun-karifun-gül suyu-lif-havlu-çarşafın ücretsiz olması, Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ve iller arası cenaze nakil hizmetinin ücretsiz olması ve kemik bakiyesi nakli esnasında mezar açma-kapama hizmetinin ücretsiz olması teklif arasında yer aldı.

Yine Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Yaşlı ve Engelli Şube Müdürlüğüne bağlı Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi/Kampında iki yataklı standart oda ücreti kişi başı günlük KDV dahil 100 TL'den 200 TL'ye, 2 yataklı standart oda (engeli olmayan kişiler için engelli refakatçisi hariç) 300 TL'den 600 TL'ye, tek öğün yemeğin kişi başı ücretinin 50 TL'den 100 TL'ye, kişi başı 3 öğün yemeğin 120 TL'den 250 TL'ye ve tesisin salonunun tahsis ücretinin de 750 TL'den bin TL'ye yükseltilmesi teklifi yapıldı.

Aralık ayı komisyon ve meclis toplantıları bu hafta içinde yapılacak ve teklifler son meclis toplantısında karara bağlanacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Nihat Soğuk Samsun Aralık Yerel yönetim Politika Güncel Haberler

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