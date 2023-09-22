Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şoför esnafı ile bir araya geldi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şoför esnafı ile bir araya geldiği toplantıda, 'Geçmişte belli planlamalar ve mühendislikler yapılamadığı için bu şehri yeniden yıkıp yapıyoruz' dedi. Samsun 2., 3., ve 4. Hat dolmuşlarının toplanma alanı yenilendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şoför esnafı ile bir araya geldiği toplantıda, "Geçmişte belli planlamalar ve mühendislikler yapılamadığı için bu şehri yeniden yıkıp yapıyoruz" dedi.

Samsun 2., 3., ve 4. Hat dolmuşlarının toplanma alanı Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) ve liman işletmecisinin girişimleri sonucu yenilendi. Dolmuş esnafına içerisinde mescit, tuvalet, başkanlık odaları ve çay ocağının bulunduğu yeni bir alan yapıldı. Esnaf, Başkan Mustafa Demir, SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler ve liman işletmecileri ile teşekkür toplantısında buluştu. Başkan Demir, dolmuş ve minibüs hat işletmecilerinin sorunlarının yüzde 90'ını çözdüklerini, geri kalan sorunlar için de çalışma başlattıklarını açıkladı.

"Geçmişte belli planlamalar ve mühendislikler yapılmadığı için şehri yeniden yıkıp yapıyoruz"

Geçmiş yıllarda bazı kararlarının doğru verilemediğini, şehrin büyüdüğünü ve yeni güzergahlar ile plaka düzenlemesi gerektiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'da toplam bin 600 civarında plaka var. Bu plakalar çok. Bu plakalar zamanında ölçüsüz olarak verildi. Geçmişte bir kısım önemli kararlarda esnaf ile yeterli diyalog sağlanmamış olabilir. Bizimle görüşmek isteyip de derdini anlatamayan yok. Doğru olanı yapma noktasındayız. Bugüne kadar birçok karar aldık ve proje yaptık. 80 sefer ölçüp 1 kere biçiyoruz. Bilerek asla hata yapmayız. Geçmişte belli planlamalar, imkanlar, kabiliyetler, teknikler, mühendislikler yapılamadığı için bu şehri yeniden yıkıp, yapıyoruz" diye konuştu.

"Dolmuş ve minibüslerimiz ile daha fazla insanı taşıyacak hatlar olsun istiyoruz"

Güzergah ve plaka sorunlarına değinen Başkan Mustafa Demir, "Şoförlerle ve sorunları ile ilgili yağacağımız birçok iş var. Şu anda görüşüyoruz. Acil isteklerin neredeyse tamamını hallettik. Dolmuş hatalarıyla ilgili çalışmalarımız olacak. Minibüs hatlarıyla ilgili talepler var. Yeni güzergahları tasnif edeceğiz. Sizin alışkanlıklarınız nedeniyle mevcut durumunuza çok müdahale etmiyoruz. Onu tamamen bize bıraksanız öyle güzel ihya ederiz ki görmeniz lazım. İstiyoruz ki mahalle minibüsleri ve hatlarımızla daha fazla insanı taşıyabilelim. Bunu beraber yapalım. 'Şu şuraya gelemez, bu buraya gelemez' dendiğinde işler olmaz. O da gitsin, sen de git. Birbirinize yolcu aktarır, zarar etmezseniz. Burada birbirimize güveneceğiz. Örneğin; Adalar minibüslerinin 60 plakası var, 10 araçla çalışıyor. Siz güzergahınıza nokta bile dokundurmazken, yeni güzergah isterseniz işler tıkanıyor. Esnaf olarak birbirimize itimat edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Fazla plaka varsa birlikte bir çözüm üretelim"

Araç ve plaka sayısı fazla olan hatlarda esnaf ile birlikte bir düzenlemeye gidilmesi önerisinde de bulunan Başkan Demir, "Yeni yeriniz çok güzel oldu. Limana girenler de artık rahat geçiş yapılabilecek. Eski Hayvanat Bahçesindeki depolanma alanına da benzer bir alan yapacağız. Hat ve minibüs işletmecilerine her zaman kapımız açık. Tüm problemlerinizi dinlemeye hazırım. Ancak çözümü beraber bulalım. Adalar hattını örnek verdim. O kadar plaka orada çalışamıyor. Diğer hatlar için de bunlar geçerli. Fazla plaka varsa bir çözüm üretelim. Zarar ettirmeyecek, kar ettirecek çözüm bulalım. Yeter ki birlikte çalışalım. Önümüzde yeni bir seçim dönemi var. Bilesiniz ki bu şehir Türkiye'ye ve gelişmiş şehirlere örnek olmak zorunda. Bu ülkenin kuruluşuna giden ilk adım Samsun'dan atıldı. Bu şehir her şeyin en güzeline layık. Karınca gibi çalışıyoruz. Taleplerinizle alakalı 1-2 konu kaldı, onları da birlikte çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler de, "Başkanımız her zaman tüm esnaf ve şoförlere kapılarını açtı. Sorunlarımızın da yüzde 90'ına yakınını çözdü. Ufak 1-2 sorunumuz kaldı. Onları da birlikte çözeceğimizi umuyorum. Bu yeni alanın yapılmasında da emeği geçen başta Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu. - SAMSUN