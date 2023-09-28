Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Meydanı Projesi'nin yeni imar planı mecliste görüşülecek

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Meydanı Projesi'nin yeni imar planının mecliste görüşüleceğini söyledi.

Başkan Mustafa Demir, Samsun'da görev yapan basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden bahseden Başkan Demir, yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Demir ardından da kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Sağlık durumu ve yeniden aday olma konusundaki sorulara cevap veren Başkan Mustafa Demir, "Bu şehrin ve ülkenin acelesi var. Bu şehir örnek olmak zorunda. Allah bize müthiş bir nimet vererek bu şehirde yaşamayı nasip etmiş. Bizim derdimiz de şehre hizmet etmek. Tedavimle ilgili olumsuz bir durum yok. Büyük bir tümörle karşı karşıyaydık. Tedaviye uygundum ve şu anda oldukça iyiyim. Hastalıkla ilgili bir şikayet de yok vücudumda bir sıkıntı da yok. Adaylık konusunda milletvekilliği dönemimde de böyle oldu. Aday gösterirlerse çalışmaya devam ederiz. Aday göstermezlerse aday gösterilecek arkadaşa yardımcı oluruz" dedi.

"Cumhuriyet Meydanı Planını meclise getiriyoruz"

Cumhuriyet Meydanı Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Demir, "Meydan projesi devam ediyor. Kamulaştırma çalışması yaptığımız yerler belli. Müzenin önündeki meydandaki Bafra ve diğer işhanlarının hepsi kamulaştırma kapsamında. Askeriyenin yanındaki binayı da alacağız. Teknoloji marketinin olduğu alanı yıktık. Yargı kararlarına da uyuyoruz. Gerekçeye göre yeniden Cumhuriyet Meydanı Planını meclise getiriyoruz. Orada bir anket de yapılıyor. O gelişmeleri de plana ekleyip çabucak meclisten geçireceğiz. Çok güzel bir proje yaptık. Raporlamayı hocalarımız yaptı. Plan kapsamında devam edeceğiz. Site Camii'nin de raporlaması tamamlanıyor. Caminin statiğine bakıyoruz. Statiği binayı koruyor mu, dayanıklı mı ona bakıyoruz. Dayanıklı çıkarsa camiyi orada koruyacağız. Cami çevresindeki dükkanlar ise kamulaştırılacak. Caminin statiği sağlam değilse onu da kaldıracağız. Kaldırırsak onun yerine tarihi dokuda çok şık bir camiyi yapacağız. Vergi dairesi zaten yıkıldı" diye konuştu. - SAMSUN