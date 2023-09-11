Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevreleri ve servis araçları üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde birçok nokta kontrol edildi ve bazı araçlara idari para cezası uygulandı.