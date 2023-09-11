Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevreleri ve servis araçları üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde birçok nokta kontrol edildi ve bazı araçlara idari para cezası uygulandı.
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünce çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları üzerinde denetimler yapıldı.
44 okul çevresi, 37 okul servisi, 12 metruk bina, 5 internet kafe, 10 elektronik oyun salonu, 3 park, 6 büfe, 8 tütüncü, 5 kahvehane, 3 şans oyunu bayisi denetlendi. Yapılan denetimlerde 201 şahsın GBT kontrolü yapıldı. 3 okul servisine toplam 2 bin 338 TL idari para cezası uygulanarak trafikten men edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika