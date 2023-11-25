Samsun Bafra'da Asayiş Uygulaması: İş yerlerine ceza yağdı

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda birçok iş yerine ceza uygulandı ve suçlular yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bafra ilçesinde caddelerde, ara sokaklarda, umuma açık içkili yerlerde, kişiler ve araçlar üzerinde 127 personelin katılımıyla "şok" uygulama yaptı.

Uygulamalarda 9 umuma açık alkollü iş yeri, 3 iş yerinin çalışanlarına ait SGK ve kimlik bildiriminde bulunmamaktan, 2 iş yerine kapalı alanda sigara içirdiğinden dolayı toplam 1234 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulama kapsamında 27 umuma açık iş yeri kontrol edilirken bir iş yerine açık alkollü içki satış ve belgesi olmadan açıktan alkol sunumu yapmaktan, 2 iş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. 9 şahsa kumar oynamaktan toplam 36 bin 495 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik uygulamasında ise 609 araç kontrol edilirken, 4 araç sürücüsüne toplamda 14 bin 353 lira idari para cezası, 1 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

Asayiş uygulamasında ise 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken, kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olan bir şahsı yakalandı. Ayrıca 1 adet havalı tabanca, 13 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi.