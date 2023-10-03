Samsun Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı 1. Oturumu'nda 2024 mali yılı bütçesi görüşülmek üzere komisyona havale edildi

Samsun Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı 1. Oturumu'nda gündem maddeleri arasında yer alan 2024 mali yılı bütçesi, 1 milyar 565 milyon TL olarak görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

Samsun Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı 1. Oturumu'nda gündem maddeleri arasında yer alan 2024 mali yılı bütçesi "1 milyar 565 milyon TL" olarak görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

10 gündem maddesinin görüşüldüğü Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı ilk toplantısı Meclis Başkanvekili Fikret Can Demir başkanlığında yapıldı. Toplam 10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıdaki maddeler oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

Maddeler arasında yer alan "2024 yılı mali hazırlık bütçesi" maddesi, gider ve gelir bütçesi olarak 1 milyar 565 milyon TL olarak meclis gündemi arasında yer aldı. Söz konusu madde meclis üyelerinin oybirliği kararı ile kapsamlı görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Maddeler; ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra son meclis toplantısında karara bağlanacak. - SAMSUN