Salvini: Göçü engellemek için her şeyi yapmaya devam edeceğim

İtalya'da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, göçü engellemek için her şeyi yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi. Salvini, Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen ile birlikte düzenlenen mitingde konuştu.

İtalya'da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, göçü, demokratik açıdan engellemek için her şeyi yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

Aşırı sağcı Lig Partisinin her yıl Pontida'da düzenlediği geleneksel mitinge bu yıl, Salvini ile Fransız aşırı sağcı siyasetçi ve Ulusal Birlik (RN) Partisi lideri Marine Le Pen de katıldı.

Mitingin ev sahibi Salvini, iktidarın büyük ortağı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisi ve diğer küçük ortak Forza Italia ile oluşturdukları sağ koalisyonun 5 yıl boyunca süreceğini söyledi.

Basında FdI lideri ve Başbakan Giorgia Meloni ile aralarında anlaşmazlık olduğuna dair çıkan haberlere de değinen Salvini, "Bugün ben buradayım Giorgia da Lampedusa'da, aynı hedefin ve ortak kaderin senteziyiz. Bizi bölemeyecekler." dedi.

İtalya'nın Lampedusa Adası'na son günlerde yaşanan düzensiz göçmen akınına değinen Salvini, "Göç konusunda, felakete dönüşme riski taşıyan bir işgali, demokratik açıdan engellemek için her şeyi yaptım, yapmaya hep birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

Salvini, bir çocuğun, bir anne ve bir babası olması hakkını savunduğunu belirterek, "taşıyıcı anneliğe" karşı olduğunu vurguladı.

Salvini, Emmanuel Macron ya da Marine Le Pen arasında bir seçim yapmak durumunda kalırlarsa şüphesiz biçimde Le Pen'i destekleyeceğini de ifade etti.

Le Pen'den Salvini'ye övgü

Le Pen de bugün bu mitinge Salvini ile katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Siz İtalya'da, biz Fransa'da aynı şeyin mücadelesini veriyoruz; özgürlük için, vatan için. Özgürlüğü ne kadar önemsediğinizi biliyorum." dedi.

Salvini'nin, 2018-2019 döneminde İçişleri Bakanlığı yaptığı sırada göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarının gemisini İtalyan limanlarına yanaşma izni vermediğini hatırlatan Le Pen, "Limanlarımızı savunuyoruz aynı Matteo'nun gücü varken, büyük bir cesaret ve mücadeleyle çok parlak şekilde yaptığı gibi." dedi.

Le Pen, Avrupa'ya yönelik son düzensiz göç akınlarının "organize" olduğunu savundu.

Le Pen, dün Fransa'da "Ulusların ve Milletlerin Hakları Bildirgesi"ni sunduğunu hatırlatarak, yaşamlarını, alışkanlıklarını, geleneklerini, mutfaklarını kısacası kimliklerini, gericiliğe karşı savunmaları gerektiğini söyledi.

Lig Partisi kaynaklarının paylaştığı bilgide, Salvini ve Le Pen'in, bugünkü mitingden memnun oldukları ve "Avrupa'yı değiştirme" konusunda uzlaştıkları, bu kapsamda yıl sonuna doğru solun karşısında yer alan tüm alternatif partilerle büyük bir etkinlik yapmak konusunda anlaştıkları belirtildi.