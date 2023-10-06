Salihli Kaymakamı Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Yağmurlar, Yeşilova ve Beylikli mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin istek, görüş ve taleplerini dinledi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, mahalle ziyaretleri çerçevesinde Yağmurlar, Yeşilova ve Beylikli mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin istek, görüş ve taleplerini dinledi.

Yağmurlar, Yeşilova, Beylikli mahallelerinde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Sağlam "Yağmurlar, Beylikli ve Yeşilova Mahalle sakinlerimizin görüş, öneri ve taleplerini dinledik ve sorunların çözümü noktasında notlarımızı aldık. Katkılarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Sağlam'a mahalle ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Tarım ve Orman Müdür Ali Demir, İlçe Yazı İşleri Müdürü Harun Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Kezban Çimen, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri eşlik etti. - MANİSA