Üye Girişi
Haberler

Manisa Salihli İlçe Kaymakamlığına Ali Güldoğan atandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamlığına Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan atandı. Güldoğan, 1977 yılında Diyarbakır'da doğmuş olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli görevlerde bulunan Güldoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamlığına Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle Salihli Kaymakamlığına Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan atanırken, 5 yıldan bu yana Salihli Kaymakamı olarak görev yapan Mehmet Kamil Sağlam ise Çarşamba Kaymakamlığına atandı.

Ali Güldoğan kimdir?

1977 yılında Diyarbakır İlinin Çüngüş İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır İlinde tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yaklaşık 2 yıl İstanbul Barosunda Avukat olarak görev yaptıktan sonra Gaziantep Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı.

Kaymakam Vekili olarak Tokat İli Niksar ve Sulusaray İlçelerinde görev yaptı. Akabinde yabancı dil eğitimi ve İngiliz İdari Sistemini yerinde incelemek amacıyla bir yıllığına İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderildi. Yurda döndükten sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Kaymakamlık Kurs programına çağrıldı. Sırasıyla Trabzon/Dernekpazarı Kaymakamlığı, Çaykara Kaymakam Vekilliği, Hozat Kaymakamlığı, Sinanpaşa Kaymakamlığı (2009-2010 askerlik vazifesi) ile Tunceli ve Mardin Vali Yardımcısı görevlerinde bulundu. 2013-2016 yılları arasında Mardin Havalimanı Mülki İdare Amirliği ve Mardin İli, Kızıltepe Kaymakamlığı görevlerini yaptı.

Kaymakam Güldoğan evli ve 4 çocuk babasıdır. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ali Güldoğan Diyarbakır İstanbul Merzifon Salihli Manisa Çocuk Politika Haberler

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı

Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 'izmarit vergisi' geliyor

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor

 Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title