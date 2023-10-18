Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden trafik denetimi açıklaması

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller hakkında bilgi paylaştı. Yapılan çalışmalarda toplam 88 bin 152 araç kontrol edildi ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 19 bin 728 sürücü-araç sahibi-yolcu hakkında idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesi, meydana gelen kazaların en aza indirilmesi amacıyla 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesinde yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi kapsamında yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, son bir yıl içerisinde 2 bin 527 elektrikli bisiklet, 6 bin 534 yük taşıyan araç (kamyon, çekici), 6 bin 067 yolcu taşıyan araç (otobüs, minibüs), bin 418 tarım aracı, 28 bin 359 motosiklet, 31 bin 788 otomobil olmak üzere, toplam 88 bin 152 araç kontrol edildiği; bu kontrollerle birlikte 513 sürücüye kırmızı ışık kuralına uymamak, 559 sürücüye alkollü olarak araç kullanmak, 475 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 491 sürücüye yayalara geçiş önceliği vermemek, 578 sürücüye abart egzoz kullanmak, 774 sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek bin 904 sürücüye hatalı park, 2 bin 464 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 5 bin 853 sürücüye kask kullanmamaktan, toplam 19 bin 728 sürücü-araç sahibi-yolcu hakkında idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca 98 aracın hacizli-yakalamasının bulunması sebebi ile 77 araç tescilsizlik, 25 araç abart egzoz, 38 araç korsan taşımacılık, olmak üzere toplam 831 araç trafikten men edilerek otoparka çekildiği kaydedildi.

Salihli'de trafiğin düzenlenmesi ve meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilerek güvenli bir trafik ortamının oluşturulması için etkin ve kararlı mücadelenin süreceği belirtilerek, trafik kurallarına uyulması istendi. - MANİSA