Salihli'de Muhtarlar Yemekli Programda Ağırlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde görev yapan muhtarlar, Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde düzenlenen yemekli programda ağırlandı. Programda konuşan yetkililer, muhtarların önemine vurgu yaparak, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde görev yapan muhtarlar, Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde düzenlenen yemekli programda ağırlandı.

Bizim Ev Sosyal Tesislerinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde güzel bir etkinlikte muhtarları buluşturan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

Salihli'ye hizmet noktasında birlikte yol arkadaşlığı yaptığı muhtarlara seslenen Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Değerli muhtarlarım, sizlerle beraber görev yapmaktan dolayı büyük onur ve gurur duyuyorum. Muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek sorunları çözüyoruz. Bugün sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Salihli'mize hizmet yolunda gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve sevdiklerinizle beraber sizlere sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Görev yaptığı 9,5 yıllık süre içerisinde ilçe merkezi ile kırsal mahallelere kazandırılan yatırımlar ve hizmetlerle ilgili muhtarlara bilgi veren Başkan Kayda, "Güzel şehrimize kazandırdığımız kalıcı eserler ve projelerden dolayı gururluyum. İlk 5 yıllık sürede şehrimize kalıcı yatırımlar kazandırdık. Yeni projelerimiz de şimdiden hayırlı olsun. Kabazlı Cem Evi, Kurşunlu Termal Otel, GES, Hacıbektaşlı Spor Kompleksi projelerimizin yanında demiryolu hattının şehir dışına taşınması, doğal gazın tüm mahallelerimize ulaşması. Bizler, Salihli'miz için çalışmaya, güzel şehrimize ve hemşehrilerimize daha büyük hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. Hükümetin gücü, Cumhur İttifakı birlikteliği ve Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek Salihli'de büyük yatırımları hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Kayda, doğalgazın gelmesiyle birlikte Organize Sanayi Bölgesinde yeni fabrikaların yükseldiğini ve binlerce kişiye iş kapısı açtıklarını söyledi.

Kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaşması noktasında muhtarların önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Vatandaşlarımızın hizmetlerle buluşması noktasında kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir görev üstlenen değerli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi. Program, İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan dua ile sona erdi. - MANİSA