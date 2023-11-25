Salihli'de FETÖ'den aranan ihraç hakim yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan ve görevinden daha önce ihraç edilen hakim yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan ve görevinden daha önce ihraç edilen hakim yakalandı.

Salihli'de İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri ile istihbarat birimleri 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan ihraç hakim Yahya M.'yi (58) Hacıbektaşlı Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve '7 yıl 6 ay' hapis cezası ile aranan hakim Yahya M. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA