Salihli'de Aranan 188 Kişi Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir ay içerisinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 188 kişinin yakalandığı bildirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekim ayında haklarında 1 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası olup arama kararı bulunan 188 şahsın yakalandığını aktardı.

Yapılan açıklamada "Operasyonlar sonucunda hakkında yakalama kararı ve 2 farklı suçtan toplam 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir kişi, 3 farklı suçtan toplam 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi, 2 farklı suçtan toplam 13 yıl 22 gün hapis cezası bulunan bir kişi, 3 farklı suçtan toplam 11 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası bulunan bir kişi, 3 farklı suçtan toplam 10 yıl hapis cezası bulunan bir kişi olmak üzere toplam 188 şahıs yakalandı" denildi.

Açıklamada, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceği belirtildi. - MANİSA