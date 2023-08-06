Salihli CHP İlçe Örgütü Başkanı Hasan Hüseyin Namver Yeniden Seçildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Örgütünün 38. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Hasan Hüseyin Namver yeniden başkan seçildi. Başkanlık için 2 adayın yarıştığı kongrede mevcut başkan Hasan Hüseyin Namver 278 oy alırken, diğer aday Ali Nihat Çelik ise 97 oy aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Örgütünün 38. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Hasan Hüseyin Namver yeniden başkan seçildi. Başkanlık için 2 adayın yarıştığı kongrede mevcut başkan Hasan Hüseyin Namver 278 oy alırken, diğer aday Ali Nihat Çelik ise 97 oy aldı.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'ndaki kongrede Divan Başkanlığını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaptı. Kongreye CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ile İl Başkanı İsmail Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal, belediye başkanları, delegeler ve partililer katılırken, başkanlık için mevcut başkan Hasan Hüseyin Namver ve diğer aday Ali Nihat Çelik yarıştı. 425 kayıtlı delegenin olduğu seçimde 375 delege oy kullandı. Kullanılan oyların 278'ini alan Hasan Hüseyin Namver, yeniden seçilip güven tazeledi. Rakibi Ali Nihat Çelik ise 97 oy aldı.

Seçiminin ardından bir konuşma yapan Namver "Bu bir yarış değil. Bu seçimin kazananı ve kaybedeni yok. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün biz, başka bir siyasi partiye karşı seçim kazanmadık. İçimizdeki kongre sürecini tamamladık. Diğer arkadaşlarımız da bizim yol arkadaşlarımızdır. Onlar da emek harcadılar. Önümüzdeki hedeflere hep beraber yürüyeceğiz." dedi.

Hasan Hüseyin Namver başkanlığındaki CHP Salihli İlçe Yönetim Kurulu; Eren Akdeniz, Enver Akgün, Emirali Akmeşe, Emine Asal, Özgür Aşıcı, Aysun Barut, Osman Fikret Budak, Emrah Ceyran, Yıldıray Çıvgın, Halit Gücün, Kenan Harman, Hülya İnce, Gürcan İzmirlioğlu, Gamze Karaaslan, Sevda Karacan, Meliha Kınay, Kevser Öktem, Kudret Özbayramcı, Mustafa Özer, Muzaffer Pınarbaşı, Buse Sayış, Bircan Uyar, Emrah Yalçın ve Serpil Yener'den oluştu. - MANİSA