Sakaryalılar Seçim Zaferini Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan neticelere göre elde ettiği zaferi Sakaryalı vatandaşlar, 7'den 70'e sokağa dökülüp kutlamaya başladı.

7'den 70'e sokağa dökülüp seçim zaferini kutlamaya başladılar

SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan neticelere göre elde ettiği zaferi Sakaryalı vatandaşlar, 7'den 70'e sokağa dökülüp kutlamaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde kesin olmayan neticelere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi zaferle tamamlamasının ardından Sakaryalı vatandaşlar, partinin il binası önüne akın etti. 7'den 70'e herkesin toplandığı cadde de vatandaşlar ellerinde bayraklar araçları ile konvoy oluşturdu. Sakarya'da Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşların kutlamaları il binası önünde devam ediyor.