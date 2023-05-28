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Sakaryalılar Seçim Zaferini Kutladı

Sakaryalılar Seçim Zaferini Kutladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için Sakaryalılar 7'den 70'e sokağa döküldü. Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşlar il binası önünde kutlamalarını sürdürüyor.

Sakaryalı vatandaşlar 7'den 70'e sokağa döküldü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre elde ettiği zaferi kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre zaferle tamamlamasının ardından Sakaryalı vatandaşlar, partinin il binası önüne akın etti. 7'den 70'e herkesin toplandığı caddede vatandaşlar ellerinde bayraklar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Sakarya'da Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşların kutlamaları il binası önünde devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Politika Haberler

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