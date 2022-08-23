Sakarya haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünü kutladı Politika Haberleri Sakarya haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünü kutladı. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "22 gün 22 gece... Duatepe'den Kocatepe'ye, oradan da İzmir'e... Şanlı zaferlerin müjdesine dönüşen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı. Politika Kaynak: AA / Harun Kutbe Politika Haberler

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