Sakarya haber... - Kılıçdaroğlu'nun 'Sakarya Muharebesi' gafı sosyal medyada gündem oldu Partisinin grup toplantısı için Sakarya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir.

- Kılıçdaroğlu'nun ' Sakarya Muharebesi' gafı sosyal medyada gündem oldu

SAKARYA - Partisinin grup toplantısı için Sakarya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir" sözleriyle yaptığı gaf sosyal medyada gündem oldu.

Biz dizi programlar çerçevesinde dün Sakarya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda partisinin grup toplantısına katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, Ankara sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyleyerek bir gafa daha imza attı. Yaptığı gafla sosyal medyada gündem olan Kılıçdaroğlu, birçok kişiden tepki aldı. Partisinin grup toplantısında vatandaşlara hitap ederken Sakarya Muharebesi'nin yaşandığı şehirleri karıştıran Kılıçdaroğlu, "Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya. Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir" dedi.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gafı sosyal medyasında yorumlayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'de, "Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sakarya Melhame-i Kübrası' diye ifade ettiği Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümünde Sakarya Nehri ile Sakarya kentini karıştırmak anlık bir gaf değildir. Milli mücadelemizin başkomutanının kurduğu partinin düşürüldüğü bu duruma üzülüyorum" paylaşımında bulundu. Bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun gafı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.