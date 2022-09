Sakarya haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu davanın neferleri olarak inşallah 2023 sonrasında da daha nice yılları, muhteşem Türkiye'yi, büyük ve güçlü Türkiye'yi, hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Oktay, 100 yılda yapılamayanı 20 yılda yapan bir Türkiye'nin olduğunu söyledi.

Oktay, 20 yılda 100 yılın işini yapan bir Türkiye ve bir lider Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"AK Parti'yle Cumhur İttifakı'yla birlikte inşallah 2023 ve sonrasına yürümek için Sakarya'dan, sizlerden tekrar '2023'e birlikte yürüyelim.' demek için geldik. Var mıyız? Çok daha güçlü şekilde 2023'e ve sonrasına yürümeye var mıyız?

Dün gördük, hala kendi siyasi partisinin içerisinde kendi belediye başkanlarından 'aman' dilenen, o da yetmedi bir de okyanusun ötesine gidip oradan da icazet almaya çalışan- kimden alacak icazeti- böyle bir lider... Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz, değil mi? İsmini belki onu da söylemeye gerek yok ama söyleyelim; Kılıçdaroğlu. Kimden alacak icazeti? Son 1 yıldır neredeyse FETÖ aşığı olan ve her türlü haklarını iade etmeye her gittiği yerde iddia eden bir lider ve altılı masadan bahsediyoruz. FETÖ mü dersiniz, PKK veya onun sevicileri mi dersiniz, DHKP-C mi dersiniz, her biriyle kol kola olan bir altılı masadan bahsediyoruz. Tiyatro oynuyorlar kendi aralarında. Birisi bir yere gidiyor, 'PKK'nın olduğu yerde ben olmam.' diyor ama PKK'ya, bizim Mehmetçiğimizi, bizim insanımızı öldürene, o katile, teröriste 'katil' diyemeyen, 'terör örgütüdür' diyemeyenle aynı yerde hareket ediyorlar. 'Masada yokmuş?' Doğru, biz de biliyoruz; masanın altında zaten. Peki bunlarla 2023 sonrasına yürüyen bir Türkiye'yi hayal edebiliyor musunuz? Sakarya'da yaklaşık 60 milyarlık bir yatırımı yapan AK Parti iktidarından ve bugün de Cumhur İttifakı'ndan bahsediyoruz."

"Her türlü yatırımlarımızı, her türlü hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz"

Oktay, Sakarya'ya çok daha fazlasının yakışacağını vurgulayarak "Ulaşımıyla tarımıyla sağlığıyla eğitimiyle ve her alanda yatırımlarıyla tüm Türkiye'ye olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla Sakarya'ya inşallah her türlü yatırımlarımızı, her türlü hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz. Biz söylersek, Recep Tayyip Erdoğan söylerse, AK Parti söylerse yapar. Yaptık mı bugüne kadar? Recep Tayyip Erdoğan verdiği her bir sözü yerine getirdi mi? 'Dünya 5'ten büyüktür.' dedi Birleşmiş Milletler'de (BM). 'Dünya 5'ten büyüktür.' dediği zaman ne dediğini bile anlayamayan altılı masa, şimdi 'Bütün dünya 5'ten büyüktür.' demeye başladı. Yani BM'de yeniden yapılanmaya gidiyoruz. Bunu dünyaya haykıran kimdi? Önce, Recep Tayyip Erdoğan'dı. İşte dünya lideri Sakarya'da ve sizlerle buluşmaya geldi. Var mıyız? Var mıyız Recep Tayyip Erdoğan'la 2023'te, 2023 sonrasına yürümeye? Bu yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmaya var mıyız hep birlikte?" ifadelerini kullandı.

Geleceğe de aynı şekilde dimdik hep birlikte yürüyeceklerinin altını çizen Oktay, "Her alanda gelişmeye devam edeceğiz. Uluslararası alanda bölgedeki ve küresel anlamdaki her türlü soruna çözümün adresi olan Recep Tayyip Erdoğan'la inşallah 2023 sonrasında da hem Türkiye'nin sorunları hem bölgenin sorunlarının çözümü hem de küresel bir lider olarak küresel sorunların çözümüne hep birlikte gideceğiz." diye konuştu.

Oktay, savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıktığına işaret ederek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bakın dünyaya, bugün enerjide kriz var. İnşallah aynı başarıyı enerjide göstererek 2023 sonrasına, aynı başarıyı sağlıkta gösterdik ama daha ötesini göstererek 2023 sonrasına yürüyeceğiz. Her bir sektörde birlikte göstereceğiz bu başarıyı ve Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yürüyeceğiz. Dimdik duracağız ve liderimiz dimdik yürümeye devam edecek inşallah. İlk günkü heyecanla ve aşkla Sakarya'nın burada olduğunu görüyoruz. Bu davanın neferleri olarak da inşallah hep birlikte 2023 sonrasında da daha nice yılları, muhteşem Türkiye'yi, büyük ve güçlü Türkiye'yi, hep birlikte inşa edeceğiz. Her alanda büyük ve güçlü Türkiye."