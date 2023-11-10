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Sakarya'da yasadışı silah imalatı ve ticareti operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'da polis ekipleri tarafından yasadışı silah imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.