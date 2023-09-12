Sakarya'da yapılan denetimlerde 66 şahıs yakalandı

Sakarya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 66 şahıs yakalandı. Ayrıca, yapılan denetimlerde çok sayıda silah ve çalıntı araç ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 66 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince şehir genelinde 4 Eylül- 11 Eylül tarihleri arasında yapılan kontrol ve denetimlerde, 25 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 12 adet kesici alet, 109 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 4 motosiklet, elektrikli bisiklet ve otomobil geçirildi. Hırsızlık şüphesiyle yakalanan 12 kişiden 6'sı tutuklanırken çeşitli suçlardan en 5 en çok 16 yıl hapis cezası bulunan 66 şahıs yakalandı. - SAKARYA