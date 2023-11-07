Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Yılda 3 Bin 888 Şüpheli Yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son 5 yıl içinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 bin 888 şüpheliden 380'i tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 2018 yılı ile 2023 yılı arasında gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Ekipler, 5 yıl içerisinde 3 bin 536 uyuşturucu operasyonuna imza atarke, 3 bin 888 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 380 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, milletimize olan bağlılık ve sorumluluk duygusundan hareketle uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelesine daha da artan bir kararlılıkla devam edecektir. Uyuşturucu satıcılarının kanunlara bağlı ve helal yollardan rızkını temin eden vatandaşlarımızın arasında itibarlı insanlarmışçasına, rahatça dolaşmalarına fırsat verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA